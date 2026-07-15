Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 15 de julio de 2026

Dos robos en la noche de Chacabuco

A oscuras.

En la medianoche se reportaron dos robos en la ciudad de Chacabuco.



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De una vivienda fueron sustraídas una garrafa de gas y una batería de vehículo. Ocurrió en Conesa continuación. Y de la parte exterior de una casa desapareció una moto Gilera Smash. Sucedió en Carlos Gardel y Montesano.



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