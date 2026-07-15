Mix: Inauguran el Futsal - Senderismo - Vacaciones en Chacabuco, Castilla y Rawson

Breves.
Inauguración. Este viernes se llevará a cabo la inauguración oficial del Torneo de Futsal "Sergio Dopazo" a las 20.15 en el Polideportivo Municipal. Participan 56 equipos.
Volver a Chacabuquero.
Caminata. Este domingo a las 8.30 se llevará a cabo la actividad de senderismo que tiene por destino el Golf Club Chacabuco. Partida del Polideportivo. Organizado por la Dirección de Deportes.
Espectáculos. Vacaciones de invierno en el Teatro Italiano de Chacabuco: Miércoles 22, 15:30 y 17:30 horas: Las Cazadoras. Las Guerreras del Kpop el musical; Jueves 23/7, 15:00 horas: “Sapo en Bs.As”; Viernes 24/7, 18:00 horas: Viaje de Magia; Sábado 25/7, 19:00 horas: Stranger Things el musical. Entradas anticipadas disponibles en el Teatro Italiano, Av. Alsina 29, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 19:30 a 21:30 horas. Contacto del Teatro: 02352428776 o WhatsApp. 2352447673
Sábado 18 a las 15.00 en la plaza San Martín de Castilla: Tejiendo Historias y Estatua viviente.
Jueves 23 a las 15.30 en Teatro Italiano de Rawson: Show Infantil de Sandra Alegre para ToDos. Entrada: Libre y gratuita.
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