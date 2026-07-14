Más datos del accidente de tránsito de esta tarde en Chacabuco

Otro acceso.
Esta tarde se reportó otro accidente en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una camioneta y una moto. Ocurrió en inmediaciones de Elguea - Román y 845. Guiaba la moto, Mondial, un vecino de apellido Cabrera. Fue traslado al Hospital en ambulancia. La camioneta, Jeep, era conducida por una mujer de apellido Bongiorni.
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