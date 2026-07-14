Una empresa de Chacabuco hizo una presentación ante un organismo nacional

También hay firmas de la zona.
Una empresa de Chacabuco y otras de la zona realizaron una presentación ante una cartera nacional.
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En caso de Chacabuco, se trata de Don Yeyo SA, quien ha solicitado ser reconocida como Gran Usuario Menor (Gume) del Mercado Eléctrico Mayorista Argentino (MEM) De la zona, las que presentaron la solicitud son Nicheza y Taberna SAIC y A (Plásticos), y Pasta Sole (Pastas secas), ambas de Chivilcoy; América Pampa Agroindustrial SA (Agroquímicos) de América; Bhassa - (Concesionario Oficial de Toyota) de Trenque Lauquen.
Esto tiene que ver con la demanda de potencia que requieren estas empresas para funcionar a diario. Pueden obtener beneficios al momento de negociar contratos con proveedores de la energía. La presentación fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación para que se presenten objeciones en un plazo de 2 días.
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