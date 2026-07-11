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sábado, 11 de julio de 2026

Altercado en el centro de Chacabuco en medio del partido de la selección

 


Muchos patrulleros ante una vivienda.

Esta noche, en medio del partido mundialista de la selección argentina de Fútbol se registró un altercado entre vecinos en la zona céntrica de Chacabuco.



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Ocurrió en el pasillo de un complejo de departamentos ubicado en inmediaciones de Urquiza y Saavedra. Varios patrulleros de la Comisaría se dirigieron al lugar. El conflicto fue entre cuñados. Una de las partes se retiró del lugar y la que se quedó no presentó lesiones visibles.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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