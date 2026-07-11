Clausuraron una carnicería de la zona por Triquinosis

Hay una persona internada.
Fue clausurada una carniceria de la zona en el marco de la investigación de un caso sospechoso de triquinosis. Se decomisaron alrededor de 77 kilos de carne de cerdo y chacinados.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en Lincoln este sábado. Todo comenzó con una persona internada en el Hospital de la vecina ciudad que presentó síntomas compatibles con la enfermedad parasitaria. El Área de Bromatología de la Municipalidad rastreó el origen de los productos sospechosos y llegó a una carnicería donde secuestró 46,5 kilos de carne de cerdo, 21,5 kilos de chacinados y 9 kilos de embutidos sin rótulo. Según FM Tiempo, en los análisis realizados se detectó la presencia de larvas de los parasitos. Por eso se procedió a la clausura. Cabe recordar que Chacabuquero informó la semana pasada que en Chacabuco se detectaron parásitos en carne de un cerdo criado en Coronel Mom.
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