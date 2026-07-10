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viernes, 10 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

    Que en paz descanse: Esther. 

 

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  - Magel Esther Vita viuda de Marziali "Tuqui". Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Alvear 93

-


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