Falleció un accidentado de Chacabuco

Estaba internado.
En las últimas horas falleció Facundo Catarino. Se trata de un motociclista que había sufrido lesiones en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 28 de junio en avenida Solís entre Zapiola y Alberdi. Tenía 23 años. Iba en moto. Golpeo con un árbol del cantero central y terminó tendido sobre el pavimento donde fue encontrado por unos jóvenes que había salido de un local bailable. Tras pasar por el Hospital municipal, el joven fue trasladado a un centro médico de Mercedes.
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