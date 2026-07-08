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miércoles, 8 de julio de 2026

Un masculino detenido en un barrio de Chacabuco

 


Esta tarde.

La Policía demoró esta tarde a una persona de sexo masculino en un barrio de Chacabuco.



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Al parecer, no respetó una medida de restricción de acercamiento que beneficiaba a otra persona. Ocurrió en inmediaciones de Ituzaingó y Correa. Patrulleros de la fuerza de seguridad llegaron al lugar por un llamado telefónico que alertaba sobre una mujer que estaba siendo sgredida.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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