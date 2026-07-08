Un masculino detenido en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
La Policía demoró esta tarde a una persona de sexo masculino en un barrio de Chacabuco.
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Al parecer, no respetó una medida de restricción de acercamiento que beneficiaba a otra persona. Ocurrió en inmediaciones de Ituzaingó y Correa. Patrulleros de la fuerza de seguridad llegaron al lugar por un llamado telefónico que alertaba sobre una mujer que estaba siendo sgredida.
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