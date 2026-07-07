Muchas multas labradas en un día en Chacabuco

Detalles.
L a Subsecretaría de Tránsito realizó mas operativos este lunes.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; dos licencias de conducir por circular sin casco. Se labraron un acta de infracción por poda sin autorización; dos actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública, una de las mismas sobre la vereda; un acta de infracción por girar en u; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; un acta de infracción por circular a contramano; un acta de infracción por girar a la izquierda; cinco actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, una de las mismas con enganche sobresaliente.
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