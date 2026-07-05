No los salvó la lluvia de ser sancionados en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco continuó con los operativos de control bajo la lluvia.
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Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria; y una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio. Se labraron tres actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por estacionar chasis y acoplado en zona no permitida (Av Garay); un acta de infracción por sacar escombros a la vía pública; un acta de intimación por tener vehículo sobre la vereda obstruyendo el paso del peaton.
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