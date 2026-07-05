Mix: Registro de lluvia - Novedad para viajeros - Preparan un Congreso Nacional en Chacabuco

Breves.
Lluvia. Los Bomberos Voluntarios midieron un total de 3 milimetros de lluvia en este domingo de mal tiempo.
Volver a Chacabuquero.
Mejora. La Delegación municipal de Castilla informó que fue acondicionada la sala de espera de la estación de tren de la localidad. Abrirá sus puertas 30 minutos antes del paso de las formaciones rumbo a Chacabuco y con destino a la Ciudad de Buenos Aires.
Congreso. La Universidad Tecnológica Nacional ya trabaja en un Congreso Nacional de la Licenciatura en Administración Rural que se realizará en el 2027 en Chacabuco.
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