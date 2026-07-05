Solidaridad con el vecino al que se le quemó la casa en Chacabuco

Ayuda.
Distintos vecinos de comunicaron con Chacabuquero para que se ayude al morador de la vivienda que fue afectada por un incendio esta madrugada. El afectado se llama Sergio David Décima y vive en Mendoza 579. A la par reside la madre. Si alguien lo quiere ayudar, que se comunique con el 2364572386.
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