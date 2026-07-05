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domingo, 5 de julio de 2026

Solidaridad con el vecino al que se le quemó la casa en Chacabuco

 

Ayuda.

Distintos vecinos de comunicaron con Chacabuquero para que se ayude al morador de la vivienda que fue afectada por un incendio esta madrugada. El afectado se llama Sergio David Décima y vive en Mendoza 579. A la par reside la madre. Si alguien lo quiere ayudar, que se comunique con el 2364572386.



Volver a Chacabuquero.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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