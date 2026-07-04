Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 4 de julio de 2026

Estacionó frente al kiosco y lo multaron en Chacabuco



Detalles 

La Subsecretaría de Tránsito informó el resultado de los operativos de control de este viernes.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron dos automóviles por circular sin documentación reglamentaria; dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria; cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; un automóvil por no dar cumplimiento con el acta de intimación vehículo en estado de abandono. Se labraron un acta de infracción por circular a contramano; dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garage; nueve actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; cuatro actas de infracción por girar a la izquierda; dos actas de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública.

En lo que respecta a la foto de la nota, fue tomada por Transito. Muestra al vehículo sobre la ciclovía.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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