Choque en una intersección complicada de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un choque una intersección de Chacabuco donde se suelen reportar accidentes.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una moto. Personal del SAME fue convocado para atender a la conductora de la moto pero no la trasladó. Ocurrió en Perón y Pellegrini, donde suelen registrarse siniestros cuáles.
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