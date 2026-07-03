Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 3 de julio de 2026

Choque en una intersección complicada de Chacabuco

 




Esta tarde.

Esta tarde se registró un choque una intersección de Chacabuco donde se suelen reportar accidentes.



Volver a Chacabuquero.

El coche

Participaron un auto y una moto.  Personal del SAME fue convocado para atender a la conductora de la moto pero no la trasladó. Ocurrió en Perón y Pellegrini, donde suelen registrarse siniestros cuáles.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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