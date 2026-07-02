Entregaron semillas en Chacabuco para la región

Huertas bonaerenses.
La Municipalidad llevó adelante una nueva entrega regional de semillas del programa Huerta Urbana Bonaerense, una iniciativa destinada a fortalecer las huertas de instituciones de Chacabuco y de distintos municipios de la región, promoviendo la producción de alimentos, la alimentación saludable y el cuidado del ambiente.
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La jornada contó con la participación del director provincial, Juan Amador Velásquez; el asesor del ministro, Mauricio Oliva; el director de Desarrollo Agrario, Pablo Meizoso; y el coordinador Alexis Jordán, quienes acompañaron la actividad junto a representantes de las instituciones beneficiarias.
Participaron delegaciones de los municipios de Junín, Chivilcoy, Salto, Alberti y Carmen de Areco, además de instituciones locales como el Centro de Día, el Hogar del Niño, el CIC La Ilusión, la Cooperativa Sembrando Igualdad, la Escuela de Educación Especial N.º 501, el Jardín de Infantes N.º 903, la Federación Agraria y otras organizaciones de la comunidad.
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