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jueves, 2 de julio de 2026

Pasajera trasladada al Hospital en Chacabuco

Esta tarde.

Una mujer fue trasladada al Hospital de Chacabuco en ambulancia desde la estación de colectivos esta tarde.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer, sufrió dolor en la zona del vientredentro de un micro de Flechabus que viajaba rumbo a Rivadavia y paró en Chacabuco a las 17.30.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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