Más datos del choque con lesionados en Chacabuco

Esta tarde.
esta tarde se registró un accidente de tránsito cerca de la estación de trenes de la ciudad de Chacabuco.
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Participaron un auto VW y una moto Mondial. Dos personas que iban en el rodado de menor porte fueron trasladadas al Hospital en ambulancia. Una necesitó una camilla y la otra una silla de ruedas. Eran de sexo masculino. Uno es de apellido Torres y tiene 27 años y el otro es de apellido Cabrera, de 47 años. Ocurrió en Quintana y Deán Funes. El coche era guiado por una mujer de apellido Sansone.
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