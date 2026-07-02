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jueves, 2 de julio de 2026

Más datos del choque con lesionados en Chacabuco

Esta tarde.

esta tarde se registró un accidente de tránsito cerca de la estación de trenes de la ciudad de Chacabuco. 



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Choque en Quintana y Dean Funes Chacabuco
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Participaron un auto VW y una moto Mondial. Dos personas que iban en el rodado de menor porte fueron trasladadas al Hospital en ambulancia. Una necesitó una camilla y la otra una silla de ruedas. Eran de sexo masculino. Uno es de apellido Torres y tiene 27 años y el otro es de apellido Cabrera, de 47 años.  Ocurrió en Quintana y Deán Funes. El coche era guiado por una mujer de apellido Sansone.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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