Corte programado de energía eléctrica en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el día viernes 3 de julio efectuará una interrupción de energía eléctrica.
Volver a Chacabuquero.
Será en el alimentador Nº1 desde las 12:30 hs. hasta las 13:30 hs. afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Liniers, Casale, Rivadavia, Sosa, Belgrano, Duberty, Mitre, Brandsen. Alte. Brown, Mendoza, 12 de Febrero, Padre Doglia, Av. M. Gil, Av. Saavedra, -Matheu, Reconquista, Larrea, San Juan, Dr. F. Arce, Vías del Ferrocarril, Dean Funes, L.N. Alem, Av. J. D. Perón/Av. Urquiza, Catamarca, Maipú, Alvear y Pueyrredón.
También en el alimentador Nº7 desde las 12:30hs. Hasta las 13:30 hs., afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Mitre, Duberty, Belgrano, Rep. De Irlanda, Paso, Acc Juan XXIII, Roca, Cnel. Melian, Reconquista, Matheu, Av. Saavedra, 12 de Febrero, Mendoza, Alte. Brown, La Rioja San Luis, Cervantes y Av. Alfonsín. Motivan estas interrupciones tareas de mantenimiento en red de media tensión.-Se suspenden por lluvia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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