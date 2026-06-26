Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 26 de junio de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el sábado 27 del corriente mes efectuará una interrupción programada de energía eléctrica en la Cámara N° 5, desde las 08:00  hasta las 12:00, afectando la zona delimitada por las siguientes calles Velez Sarsfield, Belgrano, La Rioja, Alte. Brown, Mendoza, 25 de mayo, La Rioja y 9 de Julio. Motiva esta interrupción tareas de mantenimiento en red de media tensión.-Se suspende por lluvia.




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