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jueves, 13 de agosto de 2026

Robo en un barrio de Chacabuco

 


De noche.

Una vecina le contó a Chacabuquero que sufrió un robo durante la noche en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Atención Chacabuco

Le sustrajeron una moto Corven Energy 110 color rojo que había dejado estacionada en la vereda junto a una ventana que da al comedor de la casa. Ya fue radicada la denuncia en la Comisaría. Ocurrió en Rivadavia entre Rocha y Juan Manuel de Rosas. La mujer, llamada Zunilda Salgado, comentó que usa la moto para llevar a su hijo al Jardín de Infantes y para ir al establecimiento donde ella estudia. Ante cualquier novedad, llamar al 911.

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Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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