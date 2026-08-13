Robo en un barrio de Chacabuco

De noche.
Una vecina le contó a Chacabuquero que sufrió un robo durante la noche en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Atención Chacabuco
Le sustrajeron una moto Corven Energy 110 color rojo que había dejado estacionada en la vereda junto a una ventana que da al comedor de la casa. Ya fue radicada la denuncia en la Comisaría. Ocurrió en Rivadavia entre Rocha y Juan Manuel de Rosas. La mujer, llamada Zunilda Salgado, comentó que usa la moto para llevar a su hijo al Jardín de Infantes y para ir al establecimiento donde ella estudia. Ante cualquier novedad, llamar al 911.
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