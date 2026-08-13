Egresada de Chacabuco comparte logro tras una traumática situación

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Una egresada de un instituto superior de Chacabuco compartió con Chacabuquero un logro obtenido recientemente, tras haber sobrellevado una situación complicada.
Volver a Chacabuquero.
|Restorán El Círculo
Se llama Cinthia Sarniguet. Vive desde hace 16 años en Pergamino y estudio la carrera de Tecnicatura superior en bibliotecología del Instituto N°67 de Chacabuco. También es escritora.
"Eligieron mi novela 'Los caminos de la soledad' para realizar un proyecto en las escuelas de Pergamino para trabajar sobre la violencia en todos los vínculos indistintamente de los géneros -comentó-. Yo me recibí en diciembre en Chacabuco de bibliotecaria, gracias a la nota que publicó el Chacabuquero me llegó el título más rápido ya que el Instituto recibió su noticia, Lamentablemente, en su momento me dijeron un montón de cosas desde la dirección".
|Atención Chacabuco
"Ojalá también les llegue está grata noticia -agregó-. Gracias al pueblo de Chacabuco y a su formación terminé mi novela y hoy de la mano del Área de Cultura de la Municipalidad de Pergamino se va a reproducir para varias escuelas".
"La novela aborda la soledad que muchas veces queda detrás de las situaciones de violencia: personas que sufren y callan, que no encuentran quién las escuche, que sienten miedo, vergüenza o culpa, y que muchas veces es aprenden a sobrevivir antes que a vivir", comentó
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