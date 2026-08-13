Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires

Urgente.
El Plan de Escrituración del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires cita y/o emplaza por 3 días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de 30 días corridos, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado, al trámite de Regularización Dominial de las viviendas y ocupantes situados en el partido de Chacabuco que se detallan a continuación.
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Deben presentarse ante este Organismo, Sector Mesa de Entradas, sito Av. 7 N° 1267 PB e/58 y 59 de la ciudad de La Plata, de 9.00 a 14.00.
Lista del Barrio: Chacabuco 48 Viv. EX-2025-16087061-GDEBA-DPTDIV
- Mz 686-B, Parc. 14 - Décima Yamila Vanesa - DNI 34.589.562
- Mz 686-D, Parc. 17 - Sánchez María Gisela - DNI 25.875.203 / Magallanes Marcos Ezequiel - DNI 29.652.171
- Mz 763, Parc. 61 - González Lucía Amalia - DNI 16.675.963
- Mz 763, Parc. 66 - Perez Rosana Noemí - DNI 25.137.554
- Mz 763, Parc. 68 - Rojas Gabino Sebastián - DNI 33.546.912
- Mz 763, Parc. 76 - Lemos Melina Soledad - DNI 36.987.604 / Aliendro Jonatan Matías - DNI 32.643.084
- Mz 763, Parc. 86 - Emanuele Julieta Elena - DNI 26.811.528
- Mz 763, Parc. 87 - Mariperisena Federico Joaquín - DNI 34.589.631 / Stringa Narella Ivana - DNI 39.485.725
- Mz 763-A, Parc. 8 - Rodríguez Víctor Hugo - DNI 32.772.570
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