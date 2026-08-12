Otro joven se fue de la casa en Chacabuco

Esta noche.
Otro adolescente menor de edad fue objeto de una búsqueda esta noche en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Click para ampliar las ofertas de "El Corte Perfecto"
La madre pidió ayuda a la Policia para poder dar con su paradero, desde el acceso Elguea - Román. Afortunadamente, en poco tiempo se lo pudo encontrar en la casa de la novia. Se lo trasladó al Hospital para una revisión médica. Son varios los casos de este tipo que se dan últimamente en la ciudad.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque tras acoso de un perro en Chacabuco
- Una empresa de Chacabuco ofrece trabajo en otro país
- Auxiliada en el acceso a Chacabuco
- Ya se sabe cuál es la probabilidad de terremoto en Chacabuco y la zona
- Conflicto por un pozo séptico en el Parque industrial de Chacabuco
- Reconocimiento para un Gran Campeón de Chacabuco
- Múltiples incidentes en un barrio de Chacabuco
- Violento accidente en la noche de Chacabuco
- Dieron con un joven buscado en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Cuidado Chacabuco con los chorizos ajenos: muchos casos de triquinosis
- Policiales de Chacabuco: Corte de tránsito en el centro - Pelea
- Fallecimiento a la vera de la autopista Chacabuco - Junín
- Inauguraron el gas en una escuela y realizaron una licitación en Chacabuco
- Comunicado: "Estos envases no se arrojan en el basural de Chacabuco"
- Invitación para los hinchas de Sarmiento en Chacabuco
- Apoyo económico provincial para una entidad de Chacabuco
- Cadena de oración por una niña de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario