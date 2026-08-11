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martes, 11 de agosto de 2026

Invitación para los hinchas de Sarmiento en Chacabuco

 


Aniversario.

El Club Atlético Sarmiento de Junín se prepara para festejar su 100° aniversario y ha invitado a los simpatizantes de Chacabuco y la zona.



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Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo

Se celebrará un almuerzo el domingo 30 de agosto a las 12.30 en las instalaciones del club en la vecina ciudad. Se presentarán Nazareth Romero, La Bonita y el Dúo Deno. También habrá sorteos y homenajes. La tarjeta tiene un precio de 25.000 pesos. Contacto: 2364670403.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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