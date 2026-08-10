Choripaneada con premio en Chacabuco

Recaudación de fondos.
Una entidad de Chacabuco realiza esta semana una choripaneada para recaudar fondos.
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|Restorán El Círculo
Se trata de "La Mensajera" que agrupa los colombófilos locales que crían palomas mensajeras. el dinero obtenido será utilizado para realizar mejoras en la sede social de la entidad. Se están vendiendo dos choripanes por 6000 pesos. Por 1000 pesos más se incluye entrega a domicilio pero no con paloma sino en un automotor. Todos los que colaboran participarán en el sorteo de un set completo para tomar mates. Llamar al 2352443837. Se entregan el jueves 13 de agosto de 2026 en el salón de UOMA de 20.30 a 22.00.
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