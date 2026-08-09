Nuevamente la lluvia puede marcar un punto de cambio en el tiempo de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Comienza la semana laboral en Chacabuco y ya se tiene una idea de cómo vendrá el tiempo. Nuevamente la lluvia puede marcar un punto de infección.
Volver a Chacabuquero.
Es que hasta ahora el frío en torno a 1° centígrado es lo que se vive cuando cae el sol. Esto podría modificarse el miércoles para cuando está pronosticada lluvia. Luego de esto, la mínima podría comenzar a subir hasta un número más cercano al 7. Esto se mantendría por una semana, sin anuncios de precipitaciones, pero parece que luego volverá el frío.
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