Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 9 de agosto de 2026

Nuevamente la lluvia puede marcar un punto de cambio en el tiempo de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Comienza la semana laboral en Chacabuco y ya se tiene una idea de cómo vendrá el tiempo. Nuevamente la lluvia puede marcar un punto de infección.



Volver a Chacabuquero.

Es que hasta ahora el frío en torno a 1° centígrado es lo que se vive cuando cae el sol. Esto podría modificarse el miércoles para cuando está pronosticada lluvia. Luego de esto, la mínima podría comenzar a subir hasta un número más cercano al 7. Esto se mantendría por una semana, sin anuncios de precipitaciones, pero parece que luego volverá el frío.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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