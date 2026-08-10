Cadena de oración por una niña de Chacabuco

Pedido de familiares
Familiares pidieron cadena de oración por una niña de 10 años que fue recientemente operada.
Volver a Chacabuquero.
Natalia Taglioretti se comunicó con Chacabuquero para pedir por la salud de Luz Albornoz. La misma está internada en el Hospital de Niños Pedro Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se inaugura el McDonald's de Junín: datos para tener en cuenta
- Abrieron las ofertas de una licitación en Chacabuco
- Choripaneada con premio en Chacabuco
- Mix: Libertarios en Chacabuco - Kicillofistas en otra ciudad - Comenzó un curso - Homenaje a Aiola
- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- Los ganadores del concurso del aniversario de Chacabuco
- Queja de una madre por algo que vivió en la Feria del Aniversario de Chacabuco
- Finde largo: dos Fiestas importantes cerca de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Problemas con el fuego - Motos retenidas
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Detenidos en el centro de Chacabuco
- Nuevamente la lluvia puede marcar un punto de cambio en el tiempo de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Eventos con amplia convocatoria en Chacabuco
- Incidentes en la zona céntrica de Chacabuco
- Chacabuco tiene a su nueva campeona de tenis
- Choque en la mañana de Chacabuco
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Madrugada: Incidentes - Ruidos - Borrachos en Chacabuco
- Domingo en Chacabuco: Desfile, Final de Tenis y Encuentro de Payadores
No hay comentarios:
Publicar un comentario