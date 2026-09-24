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jueves, 24 de septiembre de 2026

Video: Así fue el violento accidente de Chacabuco

 


Intersección.

De tuvo acceso a un video que muestra como fue el choque de esta tarde en Bernardo de Irigoyen e Ituzaingó.



Volver a Chacabuquero.

Video:

Video del choque de Bernardo de Irigoyen e Ituzaingó 

Participaron un auto y dos motos. El conductor del coche se fue caminando y tiempo después fue encontrado por la Policía en el acceso Hipólito Yrigoyen ensangrentado. Fue internado.

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278






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