Lo encontraron en la ciclovía sin nada y otras infracciones en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito informó que este miércoles se llevó a cabo un operativo de prevención e inspección en diversos puntos de la ciudad a cargo de móviles y motocicletas del Área.
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Durante el procedimiento se retuvo un automóvil que se encontraba estacionado sobre la ciclovía, cuyo conductor no poseía licencia de conducir ni seguro obligatorio, y una motocicleta involucrada en un siniestro vial por circular sin la documentación reglamentaria.
En materia de infracciones de tránsito, se labraron 21 actas por estacionar sobre la ciclovía, una por estacionar en doble fila, una por obstrucción de garaje y una por efectuar un giro a la izquierda en sitio no permitido. Finalmente, se labró un acta de infracción por la disposición no autorizada de más de un metro cúbico de tierra y escombros en la vía pública, y se notificaron actas de intimación a propietarios de vehículos en estado de abandono.
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