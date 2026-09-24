Desembarca la Primavera pero hay nubes de tormenta en el horizonte de Chacabuco

Tiempo.
Parece que el frío de los primeros días de la Primavera es algo del pasado. Desde hoy comienza a subir la temperatura. Sin embargo hay nubes de tormenta en el pronóstico del futuro inmediato.
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Las temperaturas mínimas rondarán los 10° centígrados y las máximas, los 23°. Pero el domingo comienza la probabilidad de lluvias con chubascos y el lunes se habla de una tormenta. Esto último traería aparejado una baja de la temperatura mínima para el martes y miércoles de la próxima semana.
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