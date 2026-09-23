Detenidos por "sex torsión" cerca de Chacabuco

Compartió fotos íntimas y fue su perdición.
Dos hombres aprehendidos por un delito denominado “Sex extorsión" mediante chantaje.
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Ocurrió en Junín. Personal de la Delegación de Investigaciones de la vecina ciudad llevó adelante dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Junín y en la Unidad Penitenciaria N° 16 del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad.
La investigación se inició a partir de una denuncia realizada el pasado 26 de agosto, cuando un hombre de 59 años manifestó haber sido víctima de una maniobra delictiva iniciada a través de redes sociales. De acuerdo con la investigación, la víctima habría entablado una relación virtual con una persona que inicialmente se habría presentado como mayor de edad, con quien posteriormente intercambió material íntimo. Luego, habría recibido mensajes de personas que se hicieron pasar por integrantes de una fuerza policial, quienes lo habrían intimidado con la existencia de una supuesta causa judicial relacionada con el material intercambiado y le exigieron importantes sumas de dinero para evitar consecuencias legales.
Ante el temor generado por la situación, la víctima habría realizado distintas entregas de dinero y también habría entregado un teléfono celular a la persona con la que había mantenido el contacto virtual. A partir de la intervención de la DDI Junín y de las tareas investigativas realizadas, que incluyeron el análisis de abonados telefónicos vinculados a la maniobra, los investigadores lograron establecer que uno de los presuntos involucrados se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín.
Según se pudo determinar, desde el establecimiento penitenciario se habría desarrollado parte de la maniobra, mediante la cual la víctima fue inducida a entregar dinero y un teléfono celular nuevo en el domicilio de un familiar de uno de los investigados. Con los elementos reunidos durante la pesquisa, se solicitaron y posteriormente se concretaron dos órdenes de allanamiento, una de ellas en un domicilio de la ciudad de Junín y otra en la Unidad Penitenciaria N° 16. Como resultado de los procedimientos, se secuestró un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy A10s, señalado como uno de los dispositivos utilizados en la maniobra investigada.
Asimismo, fue aprehendido un hombre de 45 años, mientras que otro hombre de 43 años, quien se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria N° 16, quedó formalmente notificado de la formación de la causa. Ambos quedaron vinculados a la investigación por el delito de “extorsión por chantaje”, con intervención de la UFI y J N° 8 del Departamento Judicial Junín.
La investigación continúa bajo directivas de la autoridad judicial interviniente, a fin de establecer el alcance de la maniobra y reunir nuevos elementos de prueba.
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