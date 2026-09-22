Esta lesión puede se síntoma de una complicada enfermedad

Puede causar daño irreversible en los órganos vitales.
Una simple llaga puede ser el primer síntoma de una enfermedad que termina causando daños irreversibles en los órganos vitales.
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Se trata del chancro, la lesión con la que comienza a manifestarse la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que en los últimos años se ha extendido en Argentina. Se puede prevenir usando preservativo en todas las relaciones sexuales, algo que, según las estadísticas disponibles, hacen menos de 2 de cada 10 habitantes del país.
La sífilis es causada por una bacteria llamada Treponema pallidum. El chancro aparece entre los 10 y 90 días posteriores al contagio en la zona de contacto entre las personas involucradas. Por lo general, se observa en los genitales, aunque también puede aparecer en los dedos, los pechos, el ano o la boca.
El chancro se cura con el paso del tiempo, pero la enfermedad sigue avanzando si no se la trata. Un mes y medio después, aparece un sarpullido en las palmas de las manos y las plantas de los pies, junto con fiebre, cansancio, más llagas en la boca o los genitales, pérdida de peso y cabello, e inflamación de los ganglios linfáticos.
Si la persona infectada sigue sin recibir tratamiento, con el paso del tiempo pueden producirse daños irreversibles en el corazón, el cerebro, los nervios, los ojos, el hígado y los huesos.
La sífilis se diagnostica mediante análisis de sangre y se trata con penicilina. Las dosis dependen del estadio de la enfermedad en el que se encuentre el paciente.
Pero ante todo, la principal manera de prevenir el contagio de la sífilis o cualquier otra enfermedad de este tipo es usando preservativo en todas las relaciones sexuales vaginales, anales u orales.
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