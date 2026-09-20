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domingo, 20 de septiembre de 2026

Se quedaron sin moto por el vino

Esta noche en el centro de Chacabuco 

En el marco de un recorrido realizado por móviles de tránsito sobre Av Saavedra y 25 de Mayo se observó al conductor y sl acompañante de una motocicleta ingiriendo una bebida alcohólica.



Volver a Chacabuquero.

Se procedió a realizar el test de alcoholemia dándole resultado positivo. La motocicleta conjuntamente con su licencia de conducir quedaron retenidas. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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