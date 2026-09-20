Retuvieron vehículos por alcoholemia positiva y otras faltas en Chacabuco

Madrugada
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer que de retuvieron vehículos por alcoholemia positiva y otras faltas esta madrugada.
Volver a Chacabuquero.
|De Tramas, cosplay y disfraces
En el Operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad: se retuvieron tres automóviles cuyos conductores dieron positivo en el test de alcoholemia, y cuatro motocicletas por falta de documentación reglamentaria, no usar casco y alcoholemia positiva de sus conductores. Asimismo, se labraron seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, dos por tener equinos sueltos en la vía pública (sobre la calle Formosa), una por estacionar un automóvil en lugar prohibido obstruyendo un garaje y una por estacionar chasis y acoplado en zona no permitida.
|El Corte perfecto, chanchería, ofertas
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Rechazaron una demanda millonaria de un vecino de Chacabuco que denunció un robo
- Ex novio celoso produjo daños en Chacabuco
- Elevaron el nivel de alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
Todavía se habla de esto:
- Pelea con arma blanca entre menores en Chacabuco
- Vecinas con problemas de salud piden ayuda
- Vecinos: "Agradecemos por la calidad humana del Hospital de Chacabuco"
- Situación angustiante vivieron unos padres de Chacabuco
- Un remisero de Chacabuco deberá pagar 47 millones de pesos por un hecho de sangre
- Un detenido tras un violento episodio en Chacabuco
- Adolescente terminó en el Hospital de Chacabuco tras una juntada
- Chocó y se fue de una esquina de Chacabuco
- Una lavadita antes del finde y residuos excesivos en la calle terminaron en multas en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario