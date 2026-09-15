Choque fatal de camiones en la ruta 51

Al menos un muerto.
Este martes se registró un choque fatal en la ruta 51.
Volver a Chacabuquero.
Participaron 4 camiones. Al menos hubo un muerto. Tres personas fueron trasladadas a un centro de salud. Ocurrió en un puente entre 25 de mayo y Saladillo, a unos 110 kilómetros de Chacabuco. Los transportes serían de Villalonga y Coronel Suárez, segun El Diario de Saladillo.
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