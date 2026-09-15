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martes, 15 de septiembre de 2026

Choque fatal de camiones en la ruta 51

 


Al menos un muerto.

Este martes se registró un choque fatal en la ruta 51.



Volver a Chacabuquero.

Participaron 4 camiones. Al menos hubo un muerto. Tres personas fueron trasladadas a un centro de salud. Ocurrió en un puente entre 25 de mayo y Saladillo, a unos 110 kilómetros de Chacabuco. Los transportes serían de Villalonga y Coronel Suárez, segun El Diario de Saladillo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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