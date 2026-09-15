Mix: Arreglan caminos - Encuentro de Infraestructura - Charla virtual sobre El Niño

Breves.
Trabajo. La Municipalidad de Chacabuco informó que tiene máquinas trabajando en el camino Fancio, camino Silveira, camino San Patricio, camino a Monroe y en la zona de La Colmena. No obstante hizo hincapié en "la importancia de cuidar los caminos rurales, especialmente luego de períodos de lluvia. En ese sentido, solicitó a productores, transportistas, contratistas y vecinos que permitan que los caminos se oreen antes de volver a transitarlos con maquinaria pesada, camiones y tractores".
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Plan. Este jueves en Junín, el ministro de infraestructura Gabriel Katopodis presentará el Plan Estratégico de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Fueron invitados representantes de distritos sectores de Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Pergamino, Rojas, Salto, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.
El Niño. La Juventud de la Libertad Avanza organiza una charla virtual sobre el impacto del fenómeno del Niño en Chacabuco, a cargo de Mauricio Petrucceli,, licenciado en Protección Civil y Emergencias. Link: Charla en Google Meet
La imagen que ilustra esta nota fue elaborada por IA ante la consigna: "cómo impactaría una tormenta del fenómeno del Niño en un camino rural de la pampa húmeda argentina"
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