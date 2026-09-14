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lunes, 14 de septiembre de 2026

El Milki dejó el barrio a la fuerza en Chacabuco

Ciudad.

El Área de Tránsito de Chacabuco dio a conocer que secuestró un auto porque el dueño  no dio cumplimiento con el acta de intimación ya que se consideró que se encontraba en estado de abandono.



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Se trató de un Dodge 1500 (conocido popularmente como «el Milqui» o "Milkita") es un sedán de cuatro puertas fabricado originalmente en Argentina por Chrysler Fevre Argentina entre la década del 70 y principios de los 80 (posteriormente vendido también bajo la marca Volkswagen como Volkswagen 1500). En el Reino Unido derivaba del Hillman Avenger.

"El Corte perfecto"

Informe. La Subsecretaría de Tránsito i formó que se retuvieron un automóvil por circular sin documentación reglamentaria; una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria falta de casco, luces y chapa patente. Se labraron: un acta de infracción por equinos sueltos en la vía pública; ueve actas de infracción por girar a la izquierda; diez actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (doble fila) 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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