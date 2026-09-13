Policiales de Chacabuco: Conflicto en un barrio - Choque

Últimas horas.
Conflicto. Esta tarde se reportó un conflicto entre vecinos que terminó con la intervención de la Policía. El motivo de la disputa fue la colocación de unos caños contra una pared. Una vecina acusó a otro habitante del lugar de causar daños en una pared. Ocurrió en el Parque Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Choque. Una moto y un auto chocaron esta noche. Se pidió la ambulancia, pero los involucrados se retiraron del lugar antes del arribo de la misma. Quedaron restos de vidrios y micas sobre la calzada. Ocurrió en Urquiza y San Juan. En el lugar hay una cámara de vigilancia de la Municipalidad.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecina pide ayuda para su padre que sufre un problema de salud
- Demorados en un campo de Chacabuco
- "Todos los días ustedes ponen lo mejor para cuidar a Chacabuco"
- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco
- Buenas y malas noticias en la autopista Chacabuco - Junín
- Retenida en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Un pronóstico para tener en cuenta en Chacabuco y la zona
- Policiales de Chacabuco: Robo - Fallecimiento - Búsqueda
- Allanaron la cárcel de Junín por una denuncia muy particular
- Daño y altercado en un barrio de Chacabuco
- Más conductores borrachos fueron detectados en Chacabuco
- Más datos sobre los detenidos en Chacabuco tras una persecución en la ruta 7
- Accidentes en Chacabuco y en la ruta con una lesionada
- Incidentes con lesionados en la noche de Chacabuco
- Persecución en la ruta 7 en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario