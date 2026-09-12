Allanaron la cárcel de Junín por una denuncia muy particular

Investigación.
En las últimas horas se llevó a cabo un allanamiento en la unidad penitenciaria N°16 de Junín.
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El procedimiento fue realizado por la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en articulación con la UFI N° 6 y el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Fue porque una familia de Junín denunció que recibió amenazas por Whatsapp. La investigación llevó a que se estableciera que el teléfono usado estaba dentro de la cárcel. De esta manera se pudo acceder al pabellón y determinar que el acusado es una persona masculina mayor de edad convicta por un homicidio perpetrado en el 2012 en Junín. El preso fue notificado de la formación de la nueva causa en su contra.
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