Mix: Preparan un festejo en Chacabuco - Venta - Reparaciones

Breves.
Festejo. Desde la Dirección de la Juventud se informó que ya se está trabajando en el festejo del Día de la Primavera en la plaza San Martín. Habría un recital en el que participaría la banda de rock Buzios obtuvo la clasificación a la final de los Juegos Bonaerenses. El grupo está Integrado por Gabino Escudero, Alan Martínez, Agustín Scaturro y Valentino Scaturro, bajo la dirección técnica de Raúl Cañete,
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Venta. Este sábado de 14.00 a 20.00 se venderán en el SUM de la UTN, Solís y Olavarria, las entradas para el Baile del Estudiante 2026. El precio es de 10.000 pesos. Los compradores deben ir con el DNI.
Reparaciones. Personal municipal estuvo trabajando en la reparación de señales de calles en la ciudad y de bocas de tormenta dañadas por camiones en el acceso Hipólito Yrigoyen.
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