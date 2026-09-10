Incidente vial en la ruta 7 frente a Chacabuco

Esta noche.
A pedido de otros conductores la Policía interceptó un rodado en la ruta 7, a la altura de Chacabuco.
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Se trató de un utilitario Renault Kangoo al que se acusó de realizar maniobras peligrosas. Los ocupantes alegaron que que su vehículo debió bajar a banquina para evitar chocar con otros. Ocurrió en torno al kilómetro 206.
Tránsito.. La Subsecretaría de Tránsito informó que este jueves se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de chapa patente una de las mismas sin luces; tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; dos equinos sueltos en la vía pública sobre Yrigoyen y Vidal. Se labraron dos actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje.
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