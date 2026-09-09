Más clasificados de Chacabuco para la final de los Juegos bonaerenses

A Mardel.
La delegación de Chacabuco tuvo una destacada participación en la etapa regional de Atletismo PCD de los Juegos Bonaerenses 2026, disputada en la ciudad de Junín.
Volver a Chacabuquero.
Representantes de la Escuela Paralímpica y de la Escuela Nº 501 “María Rosa Canale” lograron importantes resultados y sumaron nuevos clasificados a la Final Provincial.
Los atletas que obtuvieron su pase son:
Posta 5 x 80 metros: Tiziana Décima, Paula Gabilondo, Ignacio López, Gonzalo Velardi y Ramón Batista.
Salto en largo: Gerónimo Dipiero y Luis Oberti.
100 metros: Marino Montes, Bautista Francischetti y Steven Albarracín.
80 metros: Gianni Simón.
Lanzamiento de bala: Jorge Giménez, Graciela Ramos y Lautaro Guajardo.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- De qué se trata la problemática que afecta a un vecino de Chacabuco
- Conocido psicólogo se presentará en Chacabuco
- Señalan a una persona de Chacabuco por una estafa contra un niño autista
- Conflicto familiar en una casa de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Golía envió un mensaje a quienes lo critican en Chacabuco
- Competidores de Chacabuco clasificaron para la final de los Juegos Bonaerenses
- Los precios del Camión de pastas y lácteos que llega a Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- "La marcha de la bronca es el camino para derrotar a Milei"
- Salida de bomberos en Chacabuco
- Dos detenidos por secuestrar a un joven cerca de Chacabuco
- Comienza a complicarse el pronóstico del tiempo para Chacabuco y la zona
- Vecino lesionado en la noche de Chacabuco
- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda de la provincia
- Invitan al abrazo por la vida en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Problemas en una vivienda de Chacabuco
- Festivales del libro, el asado, el salame y muchos más en Chacabuco y la zona
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- "Mi mamá está internada en el Hospital de Chacabuco y su vida está en riesgo"
- Ante el Niño buscan prevenir varias enfermedades peligrosas
- Corte total de energía en dos localidades de Chacabuco
- Después del frío pueden llegar las precipitaciones a Chacabuco
- Choque en la madrugada de Chacabuco
- El ganador de la Fiesta del Alfajor Artesanal nació cerca de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario