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miércoles, 9 de septiembre de 2026

Más clasificados de Chacabuco para la final de los Juegos bonaerenses

A Mardel.

La delegación de Chacabuco tuvo una destacada participación en la etapa regional de Atletismo PCD de los Juegos Bonaerenses 2026, disputada en la ciudad de Junín.



Volver a Chacabuquero.

Representantes de la Escuela Paralímpica y de la Escuela Nº 501 “María Rosa Canale” lograron importantes resultados y sumaron nuevos clasificados a la Final Provincial.

Los atletas que obtuvieron su pase son:

Posta 5 x 80 metros: Tiziana Décima, Paula Gabilondo, Ignacio López, Gonzalo Velardi y Ramón Batista.

Salto en largo: Gerónimo Dipiero y Luis Oberti.

100 metros: Marino Montes, Bautista Francischetti y Steven Albarracín.

80 metros: Gianni Simón.

Lanzamiento de bala: Jorge Giménez, Graciela Ramos y Lautaro Guajardo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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