Después del frío pueden llegar las precipitaciones a Chacabuco

A disfrutar lo que se pueda.
En la zona esta madrugada la sección térmica llegó a tocar los 5.8° centígrados bajo cero (-5.8°). No obstante, se han pronosticado cambios para el tiempo en Chacabuco.
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En la ciudad cabecera del partido la temperatura rondó los 0° centigrados cerca del amanecer. Ya para el martes se anuncia un incremento la temperatura a lo largo de 3 días con tardes que pueden ser agradables. Sin embargo, el martes hay probabilidad de lluvias y esto vendrá acompañado por una nueva baja de la temperatura que se sostendrá hasta el fin de semana.
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