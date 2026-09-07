Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 7 de septiembre de 2026

Después del frío pueden llegar las precipitaciones a Chacabuco



A disfrutar lo que se pueda.

En la zona esta madrugada la sección térmica llegó a tocar los 5.8° centígrados bajo cero (-5.8°). No obstante, se han pronosticado cambios para el tiempo en Chacabuco.



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El Corte perfecto, chanchería

En la ciudad cabecera del partido la temperatura rondó los 0° centigrados cerca del amanecer. Ya para el martes se anuncia un incremento la temperatura a lo largo de 3 días con tardes que pueden ser agradables. Sin embargo, el martes hay probabilidad de lluvias y esto vendrá acompañado por una nueva baja de la temperatura que se sostendrá hasta el fin de semana.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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