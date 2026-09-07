Corte total de energía en dos localidades de Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada anunció un corte total en dos localidades para este lunes.
Volver a Chacabuquero.
Será de 11.00 a 12.00 y afectará a Rawson y Castilla. La finalidad de este corte programado es la reparación de un cable de media tensión dañado.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en la madrugada de Chacabuco
- El ganador de la Fiesta del Alfajor Artesanal nació cerca de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Fue un día conflictivo para Chacabuco
- Una mujer fue demorada por la Policía en Chacabuco
- Choque con lesionados en Chacabuco
- Situación violenta y daños en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario