Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 7 de septiembre de 2026

Corte total de energía en dos localidades de Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada anunció un corte total en dos localidades para este lunes.



Volver a Chacabuquero.

El Corte perfecto, chanchería

Será de 11.00 a 12.00 y afectará a Rawson y Castilla. La finalidad de este corte programado es la reparación de un cable de media tensión dañado.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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