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domingo, 6 de septiembre de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse:  Carlos

 

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  - Carlos Oscar Herrera "Carlitos". Falleció a los 66 años. Casa de duelo: Saavedra 420. Funeral hasta las 16.30.

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