Accidente en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto chocó con un acoplado que estaba estacionado. Según trascendió, al menos una persona de sexo masculino fue trasladada al Hospital en ambulancia con una lesión en la cabeza. Ocurrió alrededor de las 4.00 en Frondizi entre Melli y Spataro, frente al estadio del Club Argentino.
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