Que en paz descanse: Etel
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- Ester Filomena Dugo viuda de Bisio. Falleció a los 95 años. Casa de duelo: Belgrano 496. Sepelio a las 15.00.
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