Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 26 de agosto de 2026

Chacabuco se enfrenta a una epidemia

 


Recursos.

Este miércoles se inauguró un nuevo servicio en el Hospital municipal de Chacabuco con el que se piensa enfrentar una epidemia.



Volver a Chacabuquero.


Ofertas de "El Corte Perfecto"

Se trata del Centro de Obesidad, Diabetes, Endocrinología y Nutrición, que funcionará de lunes a viernes y cuenta con 21 profesionales de la salud. En el acto que presidió el intendente Rubén Darío Golía, el doctor Fabián Molina, referente del servicio, consideró que la obesidad es una epidemia y que actualmente 7 de cada 10 pacientes del Hospital sufre de sobrepeso. Además, existe un conjunto de personas que tiene problemas de hipertensión y no lo sabe.

Homenaje a Susana Viviers

En el Centro también funcionará el programa "Medicamentos Bonaerenses" de la Provincia de  Buenos Aires.

Durante el acto se entregó un decreto de reconocimiento y una placa a la hija de la fallecida médica Susana Viviers, quien se especializaba en temas de alimentación.

"Encanto íntimo", lencería y algo más


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)