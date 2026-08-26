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miércoles, 26 de agosto de 2026

Incidentes y accidentes en Chacabuco

 


Últimas horas.

En las últimas horas se reportaron incidentes y accidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.



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"Encanto íntimo", lencería y algo más

Este mediodía se reportó un choque entre una moto y una bicicleta por el cual una mujer requirió asistencia médica en el Hospital.

Posteriormente, hubo un conflicto entre vecinas por temas particulares en el barrio San Antonio. Se pidió que intervenga la Policía.

En horas de la noche una vivienda fue apedreada. No hubo heridos o daños, pero los moradores llamaron a la Policía. Ocurrió en inmediaciones de Favaloro y Rocha.

También hubo un conflicto entre dos vecinas por una quema de pasto, en horas de la noche. Al parecer, se labró una infracción por el fuego. Ocurrió en inmediaciones de Mitre y Viamonte.

Ofertas de "El Corte Perfecto"

En horas de la madrugada un camión chocó con una columna del tendido eléctrico causando daños, en inmediaciones de la planta de Ardion.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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